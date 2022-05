"Ho fatto tutto...". A Luca Argentero scappa una frase che gela tutti: i suoi fan terrorizzati, cosa ha detto (Di martedì 17 maggio 2022) In una lunga intervista per Ti sento, programma condotto da Pierluigi Diaco in onda questa sera alle 23.30 su Rai2, Luca Argentero si è raccontato rivelando dettagli inaspettati della sua carriera. L'attore ha parlato di un suo possibile ritiro dalle scene:" A me piacerebbe… mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più". Argentero ha inoltre confessato:"Ho la sensazione dopo una ventina d'anni… di aver fatto tutto quello che potevo fare. Penso di aver fatto quello che dovevo e infatti sono estremamente proiettato verso una terza parte della mia vita". L'attore quindi sembrerebbe indirizzato verso altri piani non vedendo più il suo futuro proiettato nel grande schermo. La confessione ha scioccato tutti i fan che di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) In una lunga intervista per Ti sento, programma condotto da Pierluigi Diaco in onda questa sera alle 23.30 su Rai2,si è raccontato rivelando dettagli inaspettati della sua carriera. L'attore ha parlato di un suo possibile ritiro dalle scene:" A me piacerebbe… mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più".ha inoltre confessato:"Ho la sensazione dopo una ventina d'anni… di averquello che potevo fare. Penso di averquello che dovevo e infatti sono estremamente proiettato verso una terza parte della mia vita". L'attore quindi sembrerebbe indirizzato verso altri piani non vedendo più il suo futuro proiettato nel grande schermo. La confessione ha scioccatoi fan che di ...

