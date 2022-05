“Ho capito tutto e la mollo”. Isola dei Famosi: Mercedesz e Edoardo, da quasi amore a guerra (Di martedì 17 maggio 2022) Fino a qualche giorno fa sembravano inseparabili e in molti erano convinti che all’Isola dei Famosi stesse nascendo una coppia. I naufraghi in questione sono Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Nei giorni scorsi è stata proprio Ilary Blasi a metterli sotto torchio per cercare di scoprire se stesse nascendo qualcosa. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, le parole del fratello di Guendalina verso la figlia di Eva Henger. Prima che Mercedesz Henger arrivasse sull’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi era abbastanza pigro e svolgliato, come hanno fatto notare gli altri naufraghi in più di qualche occasione. “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’Isola, prima del mio arrivo tu stavi un po’ ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Fino a qualche giorno fa sembravano inseparabili e in molti erano convinti che all’deistesse nascendo una coppia. I naufraghi in questione sonoTavassi eHenger. Nei giorni scorsi è stata proprio Ilary Blasi a metterli sotto torchio per cercare di scoprire se stesse nascendo qualcosa. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, le parole del fratello di Guendalina verso la figlia di Eva Henger. Prima cheHenger arrivasse sull’deiTavassi era abbastanza pigro e svolgliato, come hanno fatto notare gli altri naufraghi in più di qualche occasione. “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’, prima del mio arrivo tu stavi un po’ ...

