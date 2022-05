Highlights e gol Italia-Germania 2-3, Europei Under 17 2022 (VIDEO) (Di martedì 17 maggio 2022) Gli Highlights e i gol di Italia-Germania, match valevole per la prima giornata degli Europei Under 17 2022, in cui i tedeschi si sono imposti sugli azzurrini guidati da Bernardo Corradi mediante il punteggio di 3-2 grazie alle reti realizzate da Bischof, Wanner e Pejcinovic. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Glie i gol di, match valevole per la prima giornata degli17, in cui i tedeschi si sono imposti sugli azzurrini guidati da Bernardo Corradi mediante il punteggio di 3-2 grazie alle reti realizzate da Bischof, Wanner e Pejcinovic. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Advertising

SerieA : HIGHLIGHTS | @RafaeLeao7 e un gol pazzesco di @TheoHernandez fanno esplodere di gioia San Siro! ??????… - SerieA : HIGHLIGHTS | @Lor_Insigne saluta il Maradona con un gol e 3 punti ©?? #NapoliGenoa 3-0 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - PicenoTime : Sampdoria-Fiorentina 4-1, highlights. Gol e assist per Sabiri alla tredicesima presenza - sportli26181512 : Juventus-Lazio: video, gol e highlights: L'ultima partita allo Stadium con la Juventus di Chiellini e Dybala termin… - bandreabis : RT @umbasdeez: Comunque non sei un vero Juventino se, negli anni in cui reperire gli highlights non era ancora così immediato, non andavi s… -