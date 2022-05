Guerra Ucraina, Berlusconi: "Mai giustificata l'aggressione russa". Ecco cos'ha detto (Di martedì 17 maggio 2022) «Stupisce il titolo del «Corriere della sera» riferito all’intervento del presidente Silvio Berlusconi a Treviglio, che forse deriva da un affrettata lettura di alcune frasi isolate dal contesto nel... Leggi su feedpress.me (Di martedì 17 maggio 2022) «Stupisce il titolo del «Corriere della sera» riferito all’intervento del presidente Silvioa Treviglio, che forse deriva da un affrettata lettura di alcune frasi isolate dal contesto nel...

