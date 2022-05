Grosseto, muore a 52 anni dopo l'immersione in mare. Addio a Sabrina Magrini, era direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze (Di martedì 17 maggio 2022) È morta all'ospedale di Grosseto Sabrina Magrini , 52 anni, direttrice dell' Archivio di Stato di Firenze: la donna era ricoverata da sabato scorso dopo aver avuto un malore durante un'immesione ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) È morta all'ospedale di, 52didi: la donna era ricoverata da sabato scorsoaver avuto un malore durante un'immesione ...

Advertising

ilGiunco : Muore a 38 anni per un male fulminante. Comunità in #lutto #Grosseto #Spagna #Tenerife - - NazioneGrosseto : Investito sullo scooter Muore in ospedale - ilGiunco : Gravissimo dopo l'incidente: #muore in ospedale #Grosseto - - ilGiunco : Coronavirus: muore una donna in Maremma. 149 nuovi casi e 141 guarigioni - -