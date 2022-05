Gli errori costano cari a De Ligt: sarà addio in estate? Juventus furiosa (Di martedì 17 maggio 2022) Matthijs De Ligt non è riuscito a migliorarsi in questi anni, per questo il suo rendimento è stato messo molto sotto osservazione. La Juventus 3 anni fa ha puntato tutto su Matthijs De Ligt, uno di quei difensori che avrebbe dovuto diventare uno dei più importanti in assoluto all’interno del panorama calcistico europeo, peccato però che la sua situazione non è assolutamente migliorata nel corso degli anni anzi in questo campionato ha commesso davvero tantissimi errori e dunque giusto iniziare a porsi delle domande sul suo reale valore. Matthijs De Ligt Juventus (Ansa Foto)Il difensore centrale sempre stato considerato come uno dei più importante all’interno della squadra, tanto è vero che sono state moltissime le formazioni che sono state in grado di vincere i campionati pur non avendo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 17 maggio 2022) Matthijs Denon è riuscito a migliorarsi in questi anni, per questo il suo rendimento è stato messo molto sotto osservazione. La3 anni fa ha puntato tutto su Matthijs De, uno di quei difensori che avrebbe dovuto diventare uno dei più importanti in assoluto all’interno del panorama calcistico europeo, peccato però che la sua situazione non è assolutamente migliorata nel corso degli anni anzi in questo campionato ha commesso davvero tantissimie dunque giusto iniziare a porsi delle domande sul suo reale valore. Matthijs De(Ansa Foto)Il difensore centrale sempre stato considerato come uno dei più importante all’interno della squadra, tanto è vero che sono state moltissime le formazioni che sono state in grado di vincere i campionati pur non avendo ...

Advertising

capuanogio : Posto che uno è il proprietario e l'altro un dipendente, seppure di lusso, ho la sensazione che ogni tanto #Nedved… - musSsiano : @Kokodewa7890 @cavs1899 Non hai capito un cazzo però va bene Le guerre che leggi sui libri ci sono tutt'ora I regi… - musSsiano : @cavs1899 @Kokodewa7890 È troppo noiosa Utile per sapere gli errori del passato Tutto qua Ma è servita seriamente… - monticelliricc1 : @Fragment_84 @FrancescaToesca @LucioMalan @elio_vito Comunque non è mai stata la discepola di Fini. Lui, con tutti… - Gian5297 : @GarboeK Certo che è falsato, solo solo senza gli errori di Milan spezia e il gol di mano del giocatore dell'Udines… -