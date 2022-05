Giugliano | documenti falsi alle Poste per incassare 10mila euro | arrestata 24enne

(Di martedì 17 maggio 2022) Un insospettabiledi, incensurata, si presenta all’ufficio postale di via Magellano stringendo tra le mani un assegno di, compilato in suo favore. La somma è piuttosto elevata e il dipendete che è dietro allo sportello si rende subito conto che c’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

cronachecampane : Giugliano, con documenti falsi cerca di incassare un assegno da 10mila euro #giugliano -

TERRANOSTRA | NEWS

... Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Catanzaro, Como, Ferrara, Foggia, Forlì,... Google One offre 100 GB di spazio d'archiviazione per foto, video eGoogle Drive, Gmail e ...Nunzio Palumbo, così c'era scritto suidi identità che esibiva all'occorrenza, era lo ... è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della Compagnia di, nell'ambito del ... GIUGLIANO: Documenti falsi per incassare 10mila euro. 24enne arrestata dai carabinieri (ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Una insospettabile 24enne di Giugliano (Napoli) , incensurata ... della sezione radiomobile sono arrivati hanno innanzitutto , verificato il documento e scoprono che è ...Giugliano. Con documenti falsi cerca di incassare un assegno da 10mila euro: 24enne arrestata dai Carabinieri.