Giorgetti: 'Aziende fuori da incentivi auto, ma norma può cambiare. Per ora privilegiato ricambio per famiglie meno abbienti' (Di martedì 17 maggio 2022) Così il ministro Giancarlo Giorgetti sulla pubblicazione in Gazzetta delle misure sugli incentivi ... 'Dal 2 giugno consultate il nostro portale incentivi.gov.it per vedere se c'è una misura che può ... Leggi su motori.ilmessaggero (Di martedì 17 maggio 2022) Così il ministro Giancarlosulla pubblicazione in Gazzetta delle misure sugli... 'Dal 2 giugno consultate il nostro portale.gov.it per vedere se c'è una misura che può ...

Advertising

ilmessaggeroit : #GIORGETTI: «Aziende fuori da incentivi #AUTO, ma norma può cambiare. Per ora privilegiato ricambio p... - effebot : RT @Hydronews2: Giorgetti (@MISE_GOV ) visita la nuova sede di SIT SpA: “Crediamo molto nell’ #idrogeno e nella bravura delle aziende itali… - Hydronews2 : Giorgetti (@MISE_GOV ) visita la nuova sede di SIT SpA: “Crediamo molto nell’ #idrogeno e nella bravura delle azien… - Methamorphose30 : RT @RadioTrincea: #elitaliachevogliamo , quella in cui si abbandonano le piccole imprese per salvare il culo, grazie agli amici Giorgetti e… - RadioTrincea : RT @RadioTrincea: #elitaliachevogliamo , quella in cui si abbandonano le piccole imprese per salvare il culo, grazie agli amici Giorgetti e… -