Ginevra: Fognini subito fuori, stasera “Ceck” a caccia dei quarti (alle 19.30 in tv) (Di martedì 17 maggio 2022) Nel “Gonet Geneva Open” il siciliano, promosso dalle qualificazioni, torna in campo già stasera per il secondo turno contro il polacco Majchrzak. Il ligure battuto in due set dall’australiano Kokkinakis Leggi su federtennis (Di martedì 17 maggio 2022) Nel “Gonet Geneva Open” il siciliano, promosso dqualificazioni, torna in campo giàper il secondo turno contro il polacco Majchrzak. Il ligure battuto in due set dall’australiano Kokkinakis

Advertising

sportface2016 : A #Ginevra #Fognini si arrende a #Kokkinakis: l'australiano si impone in due set #Atp - federtennis : Stop al primo turno di Ginevra per Fabio #Fognini: l'australiano Kokkinakis si impone con il punteggio di 6-4 6-3.… - zazoomblog : LIVE – Fognini-Kokkinakis 1-3 primo turno Atp Ginevra 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Kokkinakis #primo #turno - zazoomblog : LIVE – Fognini-Kokkinakis 0-2 primo turno Atp Ginevra 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Kokkinakis #primo… - sportface2016 : Tutto pronto a #Ginevra: segui il LIVE del match tra Fabio #Fognini e Thanasi #Kokkinakis -