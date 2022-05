Futuro Ghoulam | l’accelerata di una big di Serie A per averlo | la notizia!

(Di martedì 17 maggio 2022) Si è parlato di addio al calcio e di ritiro, ma a quanto pare Fauzinon ha ancora preso una chiara decisione sul proprio. Dopo un lungo periodo al Napoli, le strade si separeranno inevitabilmente al termine di questa stagione e l’algerino è pronto a fare le sue valutazioni.Napoli (Getty Images) Gli ultimi anni a Napoli non sono stati facili per il terzino, soprattutto a causa dei numerosi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo, senza mai vederlo a pieno nella sua forma migliore. Nonostante ciò,è sempre stato un elemento fondamentale della squadra, ma con il contratto in scadenza, non vi sono margini per il rinnovo. Secondo quanto riportato dal portale di TuttoMercatoWeb, la Lazio di Maurizio Sarri è interessata al giocatore ed anzi starebbe accelerando le trattative ...

Napoli: mercato e summit De Laurentiis - Spalletti Si parte dalle certezze: Insigne va al Toronto, Malcuit e Ghoulam sono in scadenza di contratto e non saranno rinnovati, Tuanzebe è a fine prestito. Un futuro senza Insigne in casa partenopea. Al 'Maradona' c'è stato il commiato al più forte numero 10 della storia azzurra. Con lui andranno via Ghoulam, Malcuit, Ospina e forse anche Mertens. Dries vorrebbe rimanere ma il rinnovo è incerto. Il Maradona saluta Lorenzo Insigne nel giorno della retrocessione del Genoa. Altro gran gol di Osimhen, prima gioia in maglia Napoli per Lobotka. Nell'ultima partita allo Stadio Diego Armando Maradona in campionato contro il Genoa, hanno salutato anche Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione.