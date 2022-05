Covid, calano positivi (e tamponi) in Italia, non a Bergamo: qui raddoppiano anche i decessi (Di martedì 17 maggio 2022) Nell’ultima settimana le diagnosi hanno continuato a scendere, ma accompagnate a un tracollo del numero di tamponi. Se guardiamo alla percentuale di test positivi, notiamo che la situazione è stabile: il tasso di positività medio è stato del 14,18%, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era al 14,34%. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 252.960 (-12,7% dai 289.783 del periodo precedente); media giornaliera 36.137 (da 41.398). Ancora in calo i decessi: questa settimana i morti sono stati 773, mentre lunedì scorso ne contavamo 837. Scendono anche i ricoveri nei reparti Covid: 7.631 (erano 8.735) e quelli in Terapia Intensiva: da 363 a 353. Stabile il numero dei nuovi ingressi in Terapia intensiva: da 238 a 239. In decremento l’indice di occupazione nei ... Leggi su bergamonews (Di martedì 17 maggio 2022) Nell’ultima settimana le diagnosi hanno continuato a scendere, ma accompagnate a un tracollo del numero di. Se guardiamo alla percentuale di test, notiamo che la situazione è stabile: il tasso dità medio è stato del 14,18%, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era al 14,34%. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 252.960 (-12,7% dai 289.783 del periodo precedente); media giornaliera 36.137 (da 41.398). Ancora in calo i: questa settimana i morti sono stati 773, mentre lunedì scorso ne contavamo 837. Scendonoi ricoveri nei reparti: 7.631 (erano 8.735) e quelli in Terapia Intensiva: da 363 a 353. Stabile il numero dei nuovi ingressi in Terapia intensiva: da 238 a 239. In decremento l’indice di occupazione nei ...

