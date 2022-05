Alessandra Amoroso fuori col nuovo brano “Camera 209”

(Di martedì 17 maggio 2022) "Quanto mi era mancata, questa maledetta felicità" à ritrovarsi, riscoprire quella sana leggerezza e quella spensieratezza, che non significano superficialità, ma che consentono di vivere al massimo ogni istante della vita e goderne fino in fondo: questo è il messaggio contenuto in "209" (Epic/Sony Music), ildiora ovunque. Il, che è stato presentato domenica sera in anteprima live alla finale di Amici di Maria De Filippi, è stato scritto da Davide Petrella, prodotto da Zef e contiene un omaggio ai DB Boulevard e al loro celebre successo "Point of view"."209", canzone up-tempo dal gusto dance, è il racconto di una notte spensierata ma al tempo stesso un inno all`indipendenza e alla capacità di ...

