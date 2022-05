Zelensky rifiuta la tregua. L’accusa delle autorità di Mariupol: «Bombe al fosforo sull’acciaieria» (video) (Di lunedì 16 maggio 2022) «Kiev a Biden: “Non è tempo di tregua”. Gli americani spingono sul cessate il fuoco, Zelensky: non avvantaggiamo il nemico». Titola così oggi La Stampa. Il quotidiano riporta fonti di Kiev che dicono: «Fermare le ostilità temporaneamente significherebbe concedere ai russi la possibilità di raggrupparsi e riposizionarsi per poi tentare una nuova spallata». E a conferma di questa lettura, spiega il quotidiano torinese, sono giunte le parole del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba che alla Bild ha chiarito il senso della chiamata Austin-Shoigu: «Non c’è nulla di sbagliato in un accordo di cessate il fuoco come primo passo verso la risoluzione del problema», ma «non permetteremo alla diplomazia di consentire il prolungamento della nostra sofferenza solo posticipando la fase successiva della guerra». Zelensky: «Negoziati complicati per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) «Kiev a Biden: “Non è tempo di”. Gli americani spingono sul cessate il fuoco,: non avvantaggiamo il nemico». Titola così oggi La Stampa. Il quotidiano riporta fonti di Kiev che dicono: «Fermare le ostilità temporaneamente significherebbe concedere ai russi la possibilità di raggrupparsi e riposizionarsi per poi tentare una nuova spallata». E a conferma di questa lettura, spiega il quotidiano torinese, sono giunte le parole del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba che alla Bild ha chiarito il senso della chiamata Austin-Shoigu: «Non c’è nulla di sbagliato in un accordo di cessate il fuoco come primo passo verso la risoluzione del problema», ma «non permetteremo alla diplomazia di consentire il prolungamento della nostra sofferenza solo posticipando la fase successiva della guerra».: «Negoziati complicati per ...

