Visita in Svizzera del nuovo console italiano a Lugano

Nell'ambito degli incontri di presentazione del nuovo console generale d'Italia a Lugano Gabriele Meucci alle Autorità elvetiche, giovedì 31 marzo il Ministro Plenipotenziario Gabriele Meucci e la sua vice dottoressa Carla Brugnoli sono stati accolti a Palazzo Marcacci da una delegazione dell'Esecutivo, composta dal sindaco Alain Scherrer e dai municipali Nancy Lunghi e Nicola Pini, il quale – ricordiamo – è anche l'attuale presidente del Gran Consiglio ticinese. L'incontro si è rivelato proficuo sotto diversi punti di vista. Non solo ha permesso alle autorità presenti di instaurare un rapporto di conoscenza reciproca. Ma è anche stato l'occasione per ribadire e sottolineare lo stretto legame tra la Città di Locarno, località conosciuta a livello internazionale, e la vicina Penisola. Un legame certamente culturale, ad accomunare le due ...

