Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Uccisi 229 bambini da inizio guerra” (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 229 i bambini rimasti Uccisi e 421 quelli feriti dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo rende noto l’Uffico del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime di registra nelle regioni di Donetsk, Kiev e Kharkiv. A seguito dei bombardamenti di città e villaggi da parte delle forze armate della Russia, 1.748 istituzioni educative sono state danneggiate, 144 delle quali sono state completamente distrutte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 229 irimastie 421 quelli feriti dall’dellain. Lo rende noto l’Uffico del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime di registra nelle regioni di Donetsk,e Kharkiv. A seguito dei bombardamenti di città e villaggi da parte delle forze armate della Russia, 1.748 istituzioni educative sono state danneggiate, 144 delle quali sono state completamente distrutte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

