Tre Golfi | vince Soldini | ancora in gara parte della flotta

(Di lunedì 16 maggio 2022) Uno scenario da sogno quello che ha fatto sfondo nel finaleRegata dei Tre: il tifo delle grandi occasioni ha accompagnato il passaggio delle 130 barche, in un Posillipo al tramonto difficile da descrivere per la sua bellezza. Un’edizione all’insegna del bel tempo, con una leggera brezza che ha accompagnato gli equipaggi durante il giorno ma che è incredibilmente venuta meno nella notte. Ecco i vincitori delle rispettive classi, con molti equipaggi che non hannotagliato il traguardo.nei Multiscafi alla TreGrande battaglia tra Maserati e Mana: la barca di Riccardo Pavoncelli con a bordo Paul Larsen ha dato filo da torcere fino a Ponza, tenendo il vantaggio, ma si è fatta rimontare dagli avversari tra Ponza e Ischia. A tagliare il traguardo per ...

... con un tempo reale di 22 ore e 38 minuti, Giovanni Soldini e l'equipaggio di Maserati Multi70 tagliano per primi il traguardo della 67a edizione della Regata dei, organizzata dal Circolo ...Regata dei. Alle 17:08 ora locale di domenica 15 maggio, con un tempo reale di 22 ore e 38 minuti, Giovanni Soldini e l'equipaggio di Maserati Multi70 tagliano per primi il traguardo della 67esima ...Quella di ieri è stata una straordinaria serata. La città si è fermata incantata a guardare le 130 barche che risalivano Posillipo al tramonto, trasformando strade come via Caracciolo in spalti da sta ...