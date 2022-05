Svezia: oggi la decisione sull’adesione alla Nato (Di lunedì 16 maggio 2022) La Premier svedese Magdalena Andersson trascorrerà la giornata di oggi in Parlamento con lo scopo di ottenere il massimo sostegno alla richiesta di adesione del Paese all’Alleanza Nato. Il Partito socialdemocratico della Premier ha infatti abbandoNato l’opposizione di lunga data all’ingresso nell’Alleanza ed anzi cerca di forzarla sulla scia dei timori creati dall’invasione russa dell’Ucraina. Le parole della Premier “Mi assicurerò che. ci sia un ampio sostegno parlamentare alla domanda di adesione della Svezia e dopo prenderemo una decisione a livello di governo”. Queste le parole della Premier durante una conferenza stampa riportata dal Guardian. La Svezia sostiene di avere il bisogno delle garanzie di sicurezza che derivano dall’ingresso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) La Premier svedese Magdalena Andersson trascorrerà la giornata diin Parlamento con lo scopo di ottenere il massimo sostegnorichiesta di adesione del Paese all’Alleanza. Il Partito socialdemocratico della Premier ha infatti abbandol’opposizione di lunga data all’ingresso nell’Alleanza ed anzi cerca di forzarla sulla scia dei timori creati dall’invasione russa dell’Ucraina. Le parole della Premier “Mi assicurerò che. ci sia un ampio sostegno parlamentaredomanda di adesione dellae dopo prenderemo unaa livello di governo”. Queste le parole della Premier durante una conferenza stampa riportata dal Guardian. Lasostiene di avere il bisogno delle garanzie di sicurezza che derivano dall’ingresso ...

Advertising

christianrocca : Svezia e Finlandia si sentono più protetti sotto l’ombrello della Nato (come disse Enrico Berlinguer nel 1976, in u… - GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - george2461959 : RT @jacopo_iacoboni: La Finlandia annuncia oggi: noi subito nella Nato. Il ministro degli esteri finlandese: la Russia è pronta a dispiega… - cicciagatta : RT @Pedrito_ElDrito: Oggi la Svezia chiede il suo inserimento nella NATO. Nel 1986 veniva ucciso Olof Palme. Come Aldo Moro, Palme era uno… - inPrimisNotizie : Finlandia e Svezia sempre più vicine alla Nato. Ascolta le news di oggi qui -> -