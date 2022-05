(Di lunedì 16 maggio 2022)– Il Commissario CapoPolizia di Stato, il dottor . Nato a Pescara nel 1986, si è arruolato nella Polizia di Stato nel 2009; ha quindi conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2016 e, al termine del corso di formazione per Funzionari presso l’Istituto SuperiorePolizia di Stato, ha assunto l’incarico di Funzionario Addetto alla Divisione Polizia AmministrativaQuestura di Perugia, occupandosi prevalentemente del delicato settore delle armi. Nel 2021 è stato trasferito alla Questura di Benevento dove ha diretto lae, dalla data odierna, assume analogo incarico presso la Questura di. Ilfunzionario è stato ricevuto dal Questore Michele Maria Spina, che gli ha formulato i migliori auguri di buon lavoro. Il Faro online – Clicca ...

Questura di Latina, il commissario capo Stefano Cilli è il nuovo dirigente della Digos Il Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Stefano Cilli è il nuovo Dirigente della DIGOS di Latina. Nato a Pescara nel 1986, si è arruolato nella Polizia di Stato nel 2009; ha quindi conseguito l ...Il Commissario Capo della Polizia di Stato Stefano Cilli è il nuovo Dirigente della DIGOS di Latina. Nato a Pescara nel 1986, si è arruolato nella Polizia di Stato nel 2009; ha quindi conseguito la la ...