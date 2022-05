Spalletti esalta Kvaratskhelia: “Trova soluzioni geniali, vi spiego com’è” (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel post partita di ieri, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’intervista al tecnico azzurro è stata mandata in onda nella giornata di oggi nel corso della trasmissione Radio Goal. Kvaratskhelia Napoli (Getty Images) Kvaratskhelia al Napoli, Spalletti lo esalta Luciano Spalletti, interrogato sul futuro del Napoli, ha parlato anche di Kvaratskhelia, nuovo acquisto degli azzurri. “È un calciatore forte, muscolare, che ha qualità nello stretto. Lui è uno di quelli che Trova le soluzioni, che sono geniali nelle scelte, di quelli che gli allenatori vorrebbero avere. Ha corsa, velocità, tecnica nello stretto, fa gol, ha impatto muscolare. È un calciatore ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel post partita di ieri, Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’intervista al tecnico azzurro è stata mandata in onda nella giornata di oggi nel corso della trasmissione Radio Goal.Napoli (Getty Images)al Napoli,loLuciano, interrogato sul futuro del Napoli, ha parlato anche di, nuovo acquisto degli azzurri. “È un calciatore forte, muscolare, che ha qualità nello stretto. Lui è uno di quelli chele, che sononelle scelte, di quelli che gli allenatori vorrebbero avere. Ha corsa, velocità, tecnica nello stretto, fa gol, ha impatto muscolare. È un calciatore ...

Advertising

ccorcordium : RT @Max1969Av: Roma: pareggia con Venezia retrocesso in 10, quasi fuori dall’Europa, i calciatori fanno giro di campo ed applausi, stampa… - AntoninoNinox3 : RT @Max1969Av: Roma: pareggia con Venezia retrocesso in 10, quasi fuori dall’Europa, i calciatori fanno giro di campo ed applausi, stampa… - Gianluca270395 : RT @GoalItalia: Spalletti esalta Insigne: 'E' uno di quei giocatori che ti fa arrabbiare, ma che poi quando non li hai rimpiangi subito. Fa… - infoitsport : Napoli, Spalletti esalta Insigne: 'Un prestigiatore del calcio come Totti, Baggio e Del Piero' - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: Spalletti esalta Insigne: 'E' uno di quei giocatori che ti fa arrabbiare, ma che poi quando non li hai rimpiangi subito. Fa… -