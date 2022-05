Se muori | espianto di organi automatico | la “rivoluzione” svizzera

(Di lunedì 16 maggio 2022) di Andrea Gebbia, Ehrendingen () La tornata referendaria insi è conclusa domenica 15 maggio 2022 senza clamorose sorprese. Con una aflluenza alle urne del 40%, i risultati sono già definitivi e disponibili anche sulla App ufficiale governativa “VoteInfo”. Il Regolamento Ue relativo alla guardia di frontiera e costiera europea è stato recepito con un largo 71.5%. Dunque è stato scongiurato il rischio che lafosse estromessa dalla zona Schengen (situazione che si sarebbe verificata in caso di vittoria del NO). La legge sui trapianti diverrà modificata grazie alla vittoria del SI con un significativo 60.2%. La nuova legge renderàl’diin caso di morte cerebrale del paziente. Per non donare gli ...

