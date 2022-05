PSG-Juventus, tifosi a bocca aperta: c’è l’operazione a sorpresa (Di lunedì 16 maggio 2022) La stagione in casa Juventus è ormai conclusa. La dirigenza bianconera è ormai già attenta per lavorare sul mercato per il futuro. Ultimi giorni di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha impattato 2 a 2 in casa con la Lazio ed è ormai pronto a ripartire con un vero e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 16 maggio 2022) La stagione in casaè ormai conclusa. La dirigenza bianconera è ormai già attenta per lavorare sul mercato per il futuro. Ultimi giorni di campionato per ladi Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha impattato 2 a 2 in casa con la Lazio ed è ormai pronto a ripartire con un vero e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tancredipalmeri : La Juventus ha offerto al PSG uno scambio Kean per Paredes - notizia SportItalia - marcoconterio : ???? Si scalda la pista Angel Di Maria per la #Juventus. Non rinnoverà con tutta probabilità col #PSG, vuole restar… - MarcelloChirico : Situazione #Pogba : il @PSG_inside nn è la sua mèta preferita c'è poi @FCBayern ma la Bundesliga non lo affascina g… - Rastech77 : RT @NicoSchira: Cresce fiducia della dirigenza bianconera per il colpo Paul #Pogba: economicamente la #Juventus non può arrivare alle cifre… - serieAnews_com : #Calciomercato - #Juventus, si pensa allo scambio #Paredes - #Kean con il #Psg -