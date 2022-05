Pa | Fpcida | inaccettabile stabilizzazione incarichi dirigenziali fiduciari

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Labitalia) - Ennesimo tentativo di nominare dirigenti pubblici ‘', bypassando i concorsi, o retrocedendoli al livello di non meglio precisate ‘prove selettive'. Lo prevede un emendamento, per il momento stralciato, votato dalle Commissioni riunite Finanze/Tesoro e Industria del Senato, relativo alla conversione del d.l. 21/2022 sulle ‘Misure economiche e umanitarie in relazione alla crisi ucraina'. E' quanto denuncia, la federazione dei dirigenti pubblici aderente a Cida, sottolineando come obiettivo dell'emendamento sia quello di stabilizzare nell'amministrazione in cui prestano servizio, anche coloro che ricoprono un incarico dirigenziale senza mai aver svolto alcun concorso in quanto titolari di. Un obiettivo, per la verità, inseguito ...