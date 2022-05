Nella maggioranza i distinguo della Lega sull'invio di armi. Ma il governo tira dritto (Di lunedì 16 maggio 2022) Colloquio di un'ora tra Draghi e Salvini che ribadisce le preoccupazioni per l'invio di armi all'Ucraina, che allontanerebbe il processo di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 16 maggio 2022) Colloquio di un'ora tra Draghi e Salvini che ribadisce le preoccupazioni per l'diall'Ucraina, che allontanerebbe il processo di ...

Advertising

fattoquotidiano : Governo Draghi impantanato su fisco e concorrenza: dalle spiagge al catasto, marce indietro su tutto. Riforme ancor… - fattoquotidiano : Dopo lettere e annunci ufficiali è arrivata la conferma: il Parlamento finlandese ha votato a larghissima maggioran… - ValentinoBozza : RT @Apndp: 'La maggioranza degli #italiani:#no alle #armi all'#Ucraina' Chi lo dice? I sondaggi Ah, be'... Risultati da Google: -il 28/3 i… - susanna769 : RT @giandoserrao: Il Parlamento finlandese ha votato a larghissima maggioranza per l’ingresso nella Nato: 188 sì, 8 no. Si chiama democraz… - fenice_risorta : RT @giandoserrao: Il Parlamento finlandese ha votato a larghissima maggioranza per l’ingresso nella Nato: 188 sì, 8 no. Si chiama democraz… -