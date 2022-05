Mottarone | a quasi un anno dalla tragedia i primi esiti delle perizie

(Di lunedì 16 maggio 2022) femergere le cause che hportato alla rottura del cavo Il prossimo 23 maggio ricorre l’anniversario delladel, dove – in seguito alla caduta della funivia, persero la vita 14 persone. L’unico superstite fu il piccolo Eitan. Aun, emergono irisultati della perizia disposta dal Gip. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la perizia metterebbe in evidenza “che la fune si è rotta a meno di mezzo metrotesta fusa (che è integra) a causa della corrosione progressiva interna”. “La manutenzione – si legge sempre sul Corriere – avrebbe potuto individuare e fermare con un’operazione da fare ogni tre mesi smontando il manicotto che protegge la testa ...

