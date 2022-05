Advertising

uphitalia : BIOXIGEN® MAIA protegge le vie respiratorie da polveri, muffe, agenti chimici, virus, funghi e batteri, ovvero da t… -

LA NAZIONE

Nel romanzo d'esordio di Irene Graziosi, 'Il profilo dell'altra' (Edizioni E/O), quelli a stare peggio sono i vivi, i sopravvissuti intendo, che alla fine non sono né felici né contenti, ...Chi percepisce tutto ciò è l'alter ego di Gloria, il suo specchio incrinato,, che lavora svogliatamente come cameriera in un bar.viene assunta da Gloria per essere la sua image ... Maia, ovvero l'io narrante di una vera fetente e così l’autrice ha fatto scrivendo “Il profilo dell’altra” (edizioni e/o), dove racconta le gesta di Maia, di professione mangiatrice di caramelle gommose e cameriera sporadica nel bar sotto casa, ...La poetessa Patricia Lockwood racconta l'esistenza di una star del web. Irene Graziosi la relazione fra una influencer e una ragazza "normale" ...