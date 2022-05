Lutto in casa Triestina, morto il presidente Biasin (Di lunedì 16 maggio 2022) La Triestina ha comunicato con una nota ufficiale la scomparsa del proprio presidente, Mario Biasin questa mattina La Triestina ha comunicato con una nota ufficiale la scomparsa del proprio presidente, Mario Biasin questa mattina. La nota ufficiale: «Dall’Australia giunge una notizia che ci lascia sgomenti, senza parole. All’età di 71 anni è improvvisamente venuto a mancare il nostro amato presidente, Mario Biasin. L’U.S. Triestina Calcio 1918, nella persona dell’Amministratore Unico Mauro Milanese, della sorella Romina e di tutte le sue componenti, è sconvolta da questa terribile notizia e chiede a tutti il massimo rispetto in questo momento di incalcolabile dolore. Nella giornata di oggi gli uffici societari rimarranno chiusi al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Laha comunicato con una nota ufficiale la scomparsa del proprio, Marioquesta mattina Laha comunicato con una nota ufficiale la scomparsa del proprio, Marioquesta mattina. La nota ufficiale: «Dall’Australia giunge una notizia che ci lascia sgomenti, senza parole. All’età di 71 anni è improvvisamente venuto a mancare il nostro amato, Mario. L’U.S.Calcio 1918, nella persona dell’Amministratore Unico Mauro Milanese, della sorella Romina e di tutte le sue componenti, è sconvolta da questa terribile notizia e chiede a tutti il massimo rispetto in questo momento di incalcolabile dolore. Nella giornata di oggi gli uffici societari rimarranno chiusi al ...

