Luigi Strangis dopo la vittoria ad Amici 21 | è successo di tutto dietro le quinte

(Di lunedì 16 maggio 2022)21: il cantante ha vinto la finale del talent, che è andata in onda domenica 15 maggio 2022. Ha battuto Albe, Alex e Sissi ed ha sfidato Michele Esposito, che a sua volta ha vinto su Serena. E alla sfida finale con Michele e ha vinto grazie al televoto. Per la finale il cantante di Lamezia Terme ha sfoggiato un completo interamente ricoperto di paillettes argentate, con una giacca corta indossata a petto nudo, una sciarpa sottile bianca avvolta al collo, una cascata di anelli argentati e lo smalto nero sulle mani.21 si porta a casa il premio di ben 150mila euro.21, cosa è...

La messa in onda di domenica - per evitare lo scontro con la finale dell' Eurovision Song Contest 2022 , trasmessa sabato 14 maggio - ha leggermente ... ovvero il cantante Albe (al secolo Alberto La Malfa), la cantante Sissi (Silvia Cesana), il cantante Alex (Alessandro Rina), il cantante, il ballerino Michele Esposito.