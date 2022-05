“Lei fuori”. Charlene di Monaco, non c’è davvero pace. La mossa choc della famiglia di Alberto (Di lunedì 16 maggio 2022) Carolina di Monaco vuole allontanare Charlène da Casa Ranieri. È quanto emerge nelle ultime ore dal Principato di Monaco dove la principessa è rientrata da poco dopo un lungo periodo di lontananza da Palazzo. Le ultime indiscrezioni sono state lanciate dalla stampa estera e delineano un quadro tutto sommato più che credibile. Che tra Carolina e Charlène di Monaco non scorresse buon sangue era cosa ben nota da tempo. Negli ultimi mesi l’ex nuotatrice, moglie del principe Alberto, è stata lontana dal Principato. È rimasta a lungo in Sudafrica, lontana dai suoi figli Gabriella e Jacques, sembrava essersi ripresa. Poi si è parlato un delicato intervento che l’ha debilitata, di un esaurimento nervoso. Il recente ritorno a Monaco è stato accompagnato dalle illazioni su un presunto accordo milionario tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Carolina divuole allontanare Charlène da Casa Ranieri. È quanto emerge nelle ultime ore dal Principato didove la principessa è rientrata da poco dopo un lungo periodo di lontananza da Palazzo. Le ultime indiscrezioni sono state lanciate dalla stampa estera e delineano un quadro tutto sommato più che credibile. Che tra Carolina e Charlène dinon scorresse buon sangue era cosa ben nota da tempo. Negli ultimi mesi l’ex nuotatrice, moglie del principe, è stata lontana dal Principato. È rimasta a lungo in Sudafrica, lontana dai suoi figli Gabriella e Jacques, sembrava essersi ripresa. Poi si è parlato un delicato intervento che l’ha debilitata, di un esaurimento nervoso. Il recente ritorno aè stato accompagnato dalle illazioni su un presunto accordo milionario tra ...

