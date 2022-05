Juventus, non solo Pogba: i bianconeri puntano anche Milinkovic (Di lunedì 16 maggio 2022) Calciomercato Juventus: non solo Pogba, il presidente bianconero Agnelli vuole portare a Torino anche Milinkovic-Savic La Juve, dal prossimo anno, ha intenzione di tornare a fare sul serio, lottando per le prime posizioni della classifica. Per questo, in estate, diversi ritocchi dovranno essere fatti alla rosa bianconera, specialmente a centrocampo. Più vicino il ritorno di Pogba, ma i bianconeri non si fermano qui: Agnelli punta anche su Milinkovic-Savic. Come scrive il Corriere dello Sport, il presidente juventino sogna il doppio colpo a metà campo, anche se convincere Lotito a cedere non sarà facile. La richiesta della Lazio resta sui 70 milioni di euro e, al momento, non si registrano aperture a possibili ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Calciomercato: non, il presidente bianconero Agnelli vuole portare a Torino-Savic La Juve, dal prossimo anno, ha intenzione di tornare a fare sul serio, lottando per le prime posizioni della classifica. Per questo, in estate, diversi ritocchi dovranno essere fatti alla rosa bianconera, specialmente a centrocampo. Più vicino il ritorno di, ma inon si fermano qui: Agnelli puntasu-Savic. Come scrive il Corriere dello Sport, il presidente juventino sogna il doppio colpo a metà campo,se convincere Lotito a cedere non sarà facile. La richiesta della Lazio resta sui 70 milioni di euro e, al momento, non si registrano aperture a possibili ...

