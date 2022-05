Juve Lazio, i convocati di Allegri per la sfida dell’Allianz (Di lunedì 16 maggio 2022) convocati Juve per la Lazio: tre assenti! La lista UFFICIALE di Allegri per l’ultima partita di stagione allo Stadium Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera tra Juve e Lazio all’Allianz Stadium. I convocati per l'ultima gara in casa della stagione ?#JuveLazio pic.twitter.com/MFBoXObcnX— JuventusFC (@Juventusfc) May 16, 2022 Sono out De Sciglio, Danilo e Danilo. Prima chiamata per il giovane centrocampista Palumbo. Sono fuori anche i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e McKennie. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022)per la: tre assenti! La lista UFFICIALE diper l’ultima partita di stagione allo Stadium Massimilianoha diramato la lista deiper ladi questa sera traall’Allianz Stadium. Iper l'ultima gara in casa della stagione ?#pic.twitter.com/MFBoXObcnX—ntusFC (@ntusfc) May 16, 2022 Sono out De Sciglio, Danilo e Danilo. Prima chiamata per il giovane centrocampista Palumbo. Sono fuori anche i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e McKennie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

