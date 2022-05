“It’s Padel time” | Banca Generali entra nel mondo del padel

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Numeri stellari per il, lo sport che da qualche anno ha conquistato anche l’Italia con un vero e proprio boom: secondo i dati resi noti durante la presentazione del progetto diPrivate ‘Timè, sono più di un milione i praticanti con una crescita del 1900% negli ultimi tre anni e quasi 6000 i campi da gioco in giro per il Belpaese, quando nel 2016 erano appena 291. C’è anche la crescita degli appassionati fra le ragioni che hanno spintoPrivate ad allargare alil sostegno aldello sport. A Milano, sono stati svelati i dettagli del progetto che coinvolge due ambassador d’eccezione, Lorenzo Di Giovanni, n. 1 ...