Isola Dei Famosi: Il Ritorno Di Due Ex Naufraghe! (Di lunedì 16 maggio 2022) Soleil Sorge e Vera Gemma sarebbero pronte a sbarcare all'Isola dei Famosi 2022. Parola di Deianira Marzano. La nota influencer ha lanciato questa notizia bomba e pare essere certa che le due, a breve, sbarcheranno in Honduras ma non come concorrenti. Sarebbero una sorta di ospiti 'speciali'. In buona sostanza, si fermerebbero giusto il tempo per creare un po' di scompiglio. Sarà veramente così? Ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda! Lo scoop lanciato da Deianira Marzano: Soleil e Vera Gemma all'Isola 2022? Manca ancora più di un mese alla fine di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Il reality infatti, è stato prolungato sino alla fine di giugno. Questo grazie ai risultati soddisfacenti degli ascolti. Ilary Blasi infatti, riesce ad attirare una media di circa 3 milioni di telespettatori a ...

