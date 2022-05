Isola dei Famosi, chi verrà eliminato stasera: il nome in anteprima (Di lunedì 16 maggio 2022) Spuntano le prime anticipazioni riguardanti la puntata di stasera dell’Isola dei Famosi. Infatti c’è il nome del concorrente eliminato. C’è grande attesa per il primo appuntamento settimanale con l’Isola dei Famosi. Infatti stasera i telespettatori scopriranno il nome del prossimo concorrente che lascerà l’Isola di Palapa: scopriamo chi è. Spunta il nome del nuovo concorrente eliminato dal reality show (Via Screenshot)Questa sera torna in onda in prima serata l’Isola dei Famosi, con il primo appuntamento settimanale. C’è grande attesa per la puntata di stasera, visto che Ilary Blasi comunicherà al pubblico a casa chi ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 16 maggio 2022) Spuntano le prime anticipazioni riguardanti la puntata didell’dei. Infatti c’è ildel concorrente. C’è grande attesa per il primo appuntamento settimanale con l’dei. Infattii telespettatori scopriranno ildel prossimo concorrente che lascerà l’di Palapa: scopriamo chi è. Spunta ildel nuovo concorrentedal reality show (Via Screenshot)Questa sera torna in onda in prima serata l’dei, con il primo appuntamento settimanale. C’è grande attesa per la puntata di, visto che Ilary Blasi comunicherà al pubblico a casa chi ...

