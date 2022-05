“I ribelli degli stadi” protagonista della rassegna “Minturno tra le pagine” (Di lunedì 16 maggio 2022) Minturno – Grande partecipazione per il secondo evento della rassegna letteraria “Minturno tra le pagine”: la presentazione del libro “I ribelli degli stadi” di Pierluigi Spagnolo, giornalista della Gazzetta dello Sport. L’incontro si è svolto all’interno dell’area di rigore dello stadio Caracciolo Conte ed è stato moderato dal giornalista sportivo Vito Coppola che ha dialogato con l’autore e con il curatore dell’evento, Massimiliano Messore. “Sono pienamente soddisfatto dell’evento. Abbiamo dimostrato che il vizio di leggere si può prendere ovunque. Infatti, credo che una lettura e un dibattito su un libro, al centro dell’area di rigore di un campo di calcio sia difficile da pensare e realizzare, soprattutto perché ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 16 maggio 2022)– Grande partecipazione per il secondo eventoletteraria “tra le”: la presentazione del libro “I” di Pierluigi Spagnolo, giornalistaGazzetta dello Sport. L’incontro si è svolto all’interno dell’area di rigore delloo Caracciolo Conte ed è stato moderato dal giornalista sportivo Vito Coppola che ha dialogato con l’autore e con il curatore dell’evento, Massimiliano Messore. “Sono pienamente soddisfatto dell’evento. Abbiamo dimostrato che il vizio di leggere si può prendere ovunque. Infatti, credo che una lettura e un dibattito su un libro, al centro dell’area di rigore di un campo di calcio sia difficile da pensare e realizzare, soprattutto perché ...

