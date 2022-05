Genoa | prende quota la conferma di Blessin Ipotesi ds italiano da affiancare a Spors

(Di lunedì 16 maggio 2022) All’indomani della retrocessione in Serie B, ildeve valutare come ripartire in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno diversi incontri tra i dirigenti, che dovrebberore il tecnico Alexandersulla panchina rossoblù. Il tecnico ha un contratto pluriennale e gode della stima dei vertici, ma rimane il dubbio se sia adatto ad affrontare un campionato particolare come quello cadetto. A livello dirigenziale, invece, il general managerpotrebbe essere affiancato da un direttore sportivoche conosca la Serie B e resti vicino alla squadra. Il cantiere, dunque, è aperto e prevedrà anche una rivoluzione per quanto concerne l’organico della squadra. SportFace.

