Fiumicino | altri sei Ncc sorpresi “a caccia” di clienti al Gate 3 | pioggia di multe in aeroporto

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 maggio 2022)– Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma all’interno del sedime dell’internazionale “Leonardo Da Vinci” al fine di contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e ogni forma di abusivismo. I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, in particolare, all’uscita del “3 – Arrivi”, hanno sanzionato sei autisti che svolgevano abusivamente servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. I sei sono statimentre provano, senza averne titolo,all’interno dello scalo aereo. I Carabinieri hanno elevato delle sanzioni per un importo totale di 12.384 euro. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie didi ...