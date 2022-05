E’ Elisabeth Borne il nuovo primo ministro francese

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 16 maggio 2022) L'exdel Lavoroè stata nominatadal presidente della RepubblicaEmmanuel Macron al posto di Jean Castex, che ha rassegnato questo pomeriggio le proprie dimissioni. "Si tratta di una scelta di competenza al servizio della Francia, di una donna di principi, di azione e di realizzazione", si legge nel comunicato diffuso dall'Eliseo;è la prima donna alla guida dell'esecutivoda trent'anni a questa parte, dopo la socialista Edith Cresson.- che nell'ultimo quinquennio ha occupato i dicasteri dei Trasporti, dell'Ecologia e del Lavoro - appartiene all'ala sinistra del fronte macronista, un dettaglio significativo in vista delle riforme sociali in cantiere e in particolare ...