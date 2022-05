Domenica In |  Andrea Scanzi fa un commento su Achille Lauro e Mara Venier perde la pazienza

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 16 maggio 2022) Così come ogniecco che anche ieri, 15 maggio 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata diIn ovvero il celebre programma condotto da. Nel corso di tale appuntamento si è tanto parlato dell’Eurovision Song Contest 2022 e non è mancato ilsu. Nello specifico proprio le parole espresse sull’artista non sono piaciute alla conduttrice che non ha perso l’occasione per farlo notare. Ma esattamente quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Grande discussione sull’Eurovision 2022 aIn La puntata finale dell’Eurovision Song Contest 2022, evento musicale che si è tenuto nella città di Torino, è andata in onda su Rai 1 lo scorso sabato 14 maggio. A vincere il noto ...