Di Michele | «Udinese? Ho visto una squadra senza motivazioni A Salerno ambiente infuocato»

(Di lunedì 16 maggio 2022) David Di, ex attaccante di Salernitana e, ha parlato a Il Messaggero Veneto della prossima sfida di Serie A tra le due squadre David Di, ex attaccante di Salernitana e, ha parlato a Il Messaggero Veneto della prossima sfida di Serie A tra le due squadre. Le sue dichiarazioni:– «Hounasottotono, condifferenti allo Spezia e forse anche stanca per la grande rincorsa fatta nel ritorno, ma anche unache può ripartire con Cioffi. Contro lo Spezia si sono viste due squadre dalledifferenti, e quelle dei liguri erano superiori,però nulla togliere al campionato dei friulani che adesso si concluderà in un ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#DiMichele analizza la stagione dell'#Udinese e parla della prossima sfida contro la #Salernitana ?? - michele_dauria7 : @Micky_Rassara @MilanNewsit Ah perché si parla ancora di incompetenza… pensavo che ormai la malafede l’avessimo acclarata dopo Milan Udinese -

David Di, ex attaccante di Salernitana e, ha parlato a Il Messaggero Veneto della prossima sfida di Serie A tra le due squadre David Di, ex attaccante di Salernitana e, ha ...Pio Dilillo (Scherma Trani), 8. Gioele Coronetta (Circolo Schermistico Mazarese) 58° Gran ... Galdiolo (Scherma) 4 - 3 Classifica (123) : 1. Luca Guidi (Schermabrescia), 2. Lorenzo Raoul ...Michele Criscitiello, nelle pagine di Tuttomercatoweb, analizzato la situazione retrocessione, con il Genoa e il Venezia già in B: ...Perché i granata, in serie A, non si erano mai salvati nei due precedenti. Stampa. Michele Criscitiello, giornalista avellinese direttore dell’emittente Sportitalia, è tornato a parlare della Salernit ...