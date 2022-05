Covid, in Corea del Nord Kim mobilita l'esercito. A breve si temono 34mila morti (Di lunedì 16 maggio 2022) Covid, Corea del Nord in lockdown: perché si rischia la catastrofe. Seul offre i vaccini Pyongyang, 16 maggio 2022 - Corea del Nord, il Covid uccide e dopo il lockdown il leader Kim Jong - un mobilita ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022)delin lockdown: perché si rischia la catastrofe. Seul offre i vaccini Pyongyang, 16 maggio 2022 -del, iluccide e dopo il lockdown il leader Kim Jong - un...

Advertising

RaiNews : In Corea del Nord la situazione sta diventando drammatica #COVID19 #Pyongyang - repubblica : Covid, la Nord Corea ha paura. Cresce il contagio, nessun cittadino e' vaccinato. Kim mobilita l'esercito per aiuta… - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, forze armate per garantire fornitura medicinali Covid #KIMJONG-UN - Labbufala : Non c'è epidemia #Covid in Corea del Nord. È solo una scusa di Kim Jong Un per non far vedere che non è ancora arri… - LocalPage3 : Covid oggi Corea del Nord, Oms: 'Rischio rapida diffusione' -