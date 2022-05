Bonus acqua potabile 2022, come funziona e come richiederlo (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – La legge di Bilancio 2021 ha istituito il cosiddetto Bonus idrico, prorogato – con la legge di Bilancio 2022 – fino a tutto il 2023. Ma come funziona il Bonus acqua ? Questa agevolazione ha come finalità primaria quella di favorire il risparmio di risorse idriche, mediante l’erogazione di incentivo sui lavori di efficientamento dei sanitari ricorda laleggepertutti.it. Cos’è il Bonus idrico? Il Bonus idrico è un contributo statale di 1.000 euro destinato alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti oppure su parti di edifici esistenti oppure su singole unità immobiliari: sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto; rubinetteria, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – La legge di Bilancio 2021 ha istituito il cosiddettoidrico, prorogato – con la legge di Bilancio– fino a tutto il 2023. Mail? Questa agevolazione hafinalità primaria quella di favorire il risparmio di risorse idriche, mediante l’erogazione di incentivo sui lavori di efficientamento dei sanitari ricorda laleggepertutti.it. Cos’è ilidrico? Ilidrico è un contributo statale di 1.000 euro destinato alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti oppure su parti di edifici esistenti oppure su singole unità immobiliari: sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto; rubinetteria, ...

