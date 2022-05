Blitz a Brusciano contro i clan Rega e Palermo | i nomi dei 17 arrestati

Advertising

VesuvioLive : BLITZ NELLA NOTTE/ Arrestate 17 persone per camorra, droga e tentato omicidio - corrmezzogiorno : #Napoli Camorra, 17 arresti a Brusciano Colpiti due clan rivali: presi i capi - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Camorra: blitz di Cc e Dda a Brusciano, 17 arresti di affiliati dei clan rivali “REGA” ed “ESPOSITO-PALE… - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Camorra: blitz di Cc e Dda a Brusciano, 17 arresti di affiliati dei clan rivali “REGA” ed “ESPOSITO-P… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: BRUSCIANO: BLITZ ANTI-CAMORRA, 17 ARRESTATI NEI DUE CLAN LOCALI -

Per la guerra tra clan a: spaccio, estorsioni e tentati omicidi, in uno di questi ultimi ci fu un ferito ...... entrambi di, e le loro attività illecite, tra le quali spiccano lo spaccio di sostanze stupefacenti e le estorsioni. Complessivamente sono state notificate misure cautelari a quattro ...Sono andati a prenderli all’alba, come si conviene a tutti i blitz. I militari della compagnia di Castello ... Le indagini dei militari di Castello di Cisterna e dalle stazioni di Brusciano e ...Sono state notificate misure cautelari a 4 indagati che erano in libertà, a 11 già in carcere e a 2 già agli arresti domiciliari ...