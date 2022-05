Basta con le mascherine obbligatorie a scuola. L'iniziativa della Lega con l'arrivo del caldo (Di lunedì 16 maggio 2022) “Bisogna togliere l'obbligo di mascherine a scuola. Ce lo chiedono le famiglie, in tante zone del paese siamo già sopra i 30 gradi». A scriverlo su Facebook è il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, esponente della Lega. «Condivido l'appello del presidente della Liguria, Giovanni Toti, a rimuovere l'obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche - spiega il membro del Carroccio-. Una richiesta che mi è arrivata anche da tante famiglie, che ci sollecitano ad adottare una misura di buon senso per l'ultima parte dell'anno scolastico. Come Lega lo stiamo chiedendo da diverse settimane, in considerazione sia del miglioramento dei dati epidemiologici sia della brusca impennata delle temperature, che soprattutto nel Mezzogiorno rende davvero difficile ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) “Bisogna togliere l'obbligo di. Ce lo chiedono le famiglie, in tante zone del paese siamo già sopra i 30 gradi». A scriverlo su Facebook è il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, esponente. «Condivido l'appello del presidenteLiguria, Giovanni Toti, a rimuovere l'obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche - spiega il membro del Carroccio-. Una richiesta che mi è arrivata anche da tante famiglie, che ci sollecitano ad adottare una misura di buon senso per l'ultima parte dell'anno scolastico. Comelo stiamo chiedendo da diverse settimane, in considerazione sia del miglioramento dei dati epidemiologici siabrusca impennata delle temperature, che soprattutto nel Mezzogiorno rende davvero difficile ...

