Barù manda in tilt il fandom con una frase sulla “ex fidanzata” Jessica: un grande mistero che parla chiaro – VIDEO (Di lunedì 16 maggio 2022) Che tra Barù e Jessica Selassiè ci sia del “movimento sexy” ormai è cosa abbastanza evidente. Proprio di recente, Clarissa ospite di Casa Chi, ha drizzato le antenne del gossip e, stasera, il buon Gaetani ha regalato il colpo di grazia definitivo. Barù manda in tilt il fandom: “Jessica? La mia ex fidanzata…” Durante l’Isola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 16 maggio 2022) Che traSelassiè ci sia del “movimento sexy” ormai è cosa abbastanza evidente. Proprio di recente, Clarissa ospite di Casa Chi, ha drizzato le antenne del gossip e, stasera, il buon Gaetani ha regalato il colpo di grazia definitivo.inil: “? La mia ex…” Durante l’Isola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

