Arriva il fanta-baseball basato su NFT

(Adnkronos) – Sarà rilasciato questa estate il primo gioco free-to-play basato su NFT della Major League baseball, la più antica lega di baseball americana. Lo prevede l'accordo tra Sorare, la piattaforma leader nel fantacalcio con gli NFT, la MLB e la società MLB Players, che gestisce i diritti della lega. Scopo del fanta-baseball MLB di Sorare sarà creare la squadra di NFT che meglio rappresenti i giocatori della Major League per connettersi ancora di più con gli atleti, i club e la lega durante i live delle partite di baseball: un'esperienza in cui i fan possono gestire i loro giocatori preferiti, affinare una passione e vincere ricompense settimanali, collegando eventi concreti agli NFT. A livello globale la piattaforma Sorare conta una comunità di 1,7 milioni di ...

