Archivio ufficio tecnico, Vittorino (FI): “Necessario trovare sede adeguata o precedere alla digitalizzazione” (Di lunedì 16 maggio 2022) MONREALE – “Confido sulla capacità logistica dell’amministrazione comunale affinchè atti e documenti dell’ufficio tecnico di Monreale trovino una opportuna e corretta sistemazione presso altri ambienti di pertinenza comunale, prima di essere trasferiti dai locali di via XVI Marzo, destinati, oramai, ad ospitare le attività lavorative degli operatori della SRR Palermo Ovest”. Il Consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, Mimmo Vittorino, solleva una problematica. La deliberazione del Consiglio comunale dello scorso 21 marzo, con l’approvazione dell’emendamento al Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di fatto ha consentito all’amministrazione comunale di concedere in locazione i locali del piano terra ubicati in via XVI Marzo, attualmente sede dell’Archivio ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 16 maggio 2022) MONREALE – “Confido sulla capacità logistica dell’amministrazione comunale affinchè atti e documenti dell’di Monreale trovino una opportuna e corretta sistemazione presso altri ambienti di pertinenza comunale, prima di essere trasferiti dai locali di via XVI Marzo, destinati, oramai, ad ospitare le attività lavorative degli operatori della SRR Palermo Ovest”. Il Consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, Mimmo, solleva una problematica. La deliberazione del Consiglio comunale dello scorso 21 marzo, con l’approvazione dell’emendamento al Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di fatto ha consentito all’amministrazione comunale di concedere in locazione i locali del piano terra ubicati in via XVI Marzo, attualmentedell’...

