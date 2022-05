Agota Kristòf, la logica dell’abbandono e dell’inappartenenza (Di lunedì 16 maggio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nella seconda metà del 900? alla scoperta di una scrittrice che ha dovuto lasciare la sua patria. Parleremo di Ungheria, dell’abbandono e della ricerca di una lingua. Abbiamo dedicato questa puntata a Agota Kristòf e alle sue opere “Ho preferito andare a lavorare in una fabbrica. Lì potevo concentrarmi sulla scrittura, sui miei pensieri, vicino alla macchina che io usavo in fabbrica c’era un foglio su cui scrivevo i miei versi, ed era la cadenza delle macchine a darmi il ritmo di quella poesia. Allora scrivevo in ungherese. Poi ho scritto pochissimo per molti anni: avevo abbandonato il mio paese e stavo lasciando anche la mia lingua per il francese che non conoscevo bene e così mi esercitavo con dialoghi teatrali. Oggi quelle mie prime opere in francese mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nella seconda metà del 900? alla scoperta di una scrittrice che ha dovuto lasciare la sua patria. Parleremo di Ungheria,e della ricerca di una lingua. Abbiamo dedicato questa puntata ae alle sue opere “Ho preferito andare a lavorare in una fabbrica. Lì potevo concentrarmi sulla scrittura, sui miei pensieri, vicino alla macchina che io usavo in fabbrica c’era un foglio su cui scrivevo i miei versi, ed era la cadenza delle macchine a darmi il ritmo di quella poesia. Allora scrivevo in ungherese. Poi ho scritto pochissimo per molti anni: avevo abbandonato il mio paese e stavo lasciando anche la mia lingua per il francese che non conoscevo bene e così mi esercitavo con dialoghi teatrali. Oggi quelle mie prime opere in francese mi ...

Jana Karsaiova: chi è, libri, biografia dell'autrice Agota Kristof con cui ha in comune il fatto di scrivere in una lingua non sua , con la differenza però, che quest'ultima ha definito la lingua d'adozione come nemica. Le opere di Michela Buttignon. Inaugurazione venerdì alle 17:30 alla Biblioteca di Ponte nelle Alpi Una donna fuggita ad un'invasione: Agota Kristof che mi incanta con il suo libro 'L'analfabeta'. Leggo le sue parole e si intersecano i suoi ed i miei ricordi. Una frase su cui lavorare, pensare, ... dell'autriceKristof con cui ha in comune il fatto di scrivere in una lingua non sua , con la differenza però, che quest'ultima ha definito la lingua d'adozione come nemica.Una donna fuggita ad un'invasione:Kristof che mi incanta con il suo libro 'L'analfabeta'. Leggo le sue parole e si intersecano i suoi ed i miei ricordi. Una frase su cui lavorare, pensare, ...