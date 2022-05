Zazzaroni: “Milan non credevo fosse da scudetto. Il Napoli era la squadra migliore” (Di domenica 15 maggio 2022) Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport parla della corsa scudetto, oramai ridotta solo a Inter e Milan, fuori il Napoli. Queste tre squadre si sono giocate il titolo per quasi tutta la stagione, poi la squadra di Spalletti si è sciolta come neve al sole con Fiorentina, Roma ed Empoli, anche se già in stagione aveva lasciato punti per strada. Le cinque vittorie allo stadio Maradona, dove oggi Insigne darà l’addio ai suoi tifosi, hanno pesato tantissimo per la lotta al titolo, generando tanta delusione nei tifosi. Delusione che in questi giorni ha dato vita anche a contestazioni da parte degli ultras. Secondo Zazzaroni il Napoli era più che attrezzato per vincere il titolo, ecco quanto scrive il giornalista: “Non credevo che il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022) Ivandirettore del Corriere dello Sport parla della corsa, oramai ridotta solo a Inter e, fuori il. Queste tre squadre si sono giocate il titolo per quasi tutta la stagione, poi ladi Spalletti si è sciolta come neve al sole con Fiorentina, Roma ed Empoli, anche se già in stagione aveva lasciato punti per strada. Le cinque vittorie allo stadio Maradona, dove oggi Insigne darà l’addio ai suoi tifosi, hanno pesato tantissimo per la lotta al titolo, generando tanta delusione nei tifosi. Delusione che in questi giorni ha dato vita anche a contestazioni da parte degli ultras. Secondoilera più che attrezzato per vincere il titolo, ecco quanto scrive il giornalista: “Nonche il ...

