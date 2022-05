VIDEO MotoGP, i sorpassi e controsorpassi tra Enea Bastianini e Francesco Bagnaia nel GP di Francia 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Domenica a luci ed ombre per la Ducati al circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia 2022, valido come settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. La casa di Borgo Panigale può festeggiare la doppietta firmata da Enea Bastianini e Jack Miller, tuttavia pesa come un macigno la caduta ed il ritiro di Francesco Bagnaia. Il piemontese del Team Factory è stato a lungo leader della corsa, fino al momento del bellissimo duello con Bastianini (in sella alla GP21 del Team Gresini) caratterizzato da un paio di sorpassi e controsorpassi splendidi. Poi Pecco ha commesso due errori consecutivi, arrivando troppo lungo alla staccata di curva 8 e successivamente perdendo l’anteriore all’ingresso della ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Domenica a luci ed ombre per la Ducati al circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di, valido come settimo round stagionale del Mondiale. La casa di Borgo Panigale può festeggiare la doppietta firmata dae Jack Miller, tuttavia pesa come un macigno la caduta ed il ritiro di. Il piemontese del Team Factory è stato a lungo leader della corsa, fino al momento del bellissimo duello con(in sella alla GP21 del Team Gresini) caratterizzato da un paio die controsplendidi. Poi Pecco ha commesso due errori consecutivi, arrivando troppo lungo alla staccata di curva 8 e successivamente perdendo l’anteriore all’ingresso della ...

