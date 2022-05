VIDEO Milan, Maldini sulle tracce di Origi: la mail al Liverpool e l’opzione giugno (Di domenica 15 maggio 2022) Il Milan continua a cercare il bomber del futuro e nelle ultime ore ha formalizzato il suo interesse per Divock Origi, punta centrale in uscita dal Liverpool e primo nome sul taccuino di Maldini e Massara per rinforzare il reparto avanzato Leggi su mediagol (Di domenica 15 maggio 2022) Ilcontinua a cercare il bomber del futuro e nelle ultime ore ha formalizzato il suo interesse per Divock, punta centrale in uscita dale primo nome sul taccuino die Massara per rinforzare il reparto avanzato

